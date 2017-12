Cade apura suspeita de cartel em empresas de informática

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu processo ontem para apurar suspeita de cartel em licitações para a compra de equipamentos e materiais de informática. A investigação envolve a Positivo Informática e mais nove empresas do setor, além de 18 pessoas.

"A Superintendência (do Cade) apurou indícios de que a política nacional de vendas da Positivo Informática poderia gerar efeitos anticompetitivos especialmente em licitações para aquisição de equipamentos e materiais de informática", afirmou o órgão antitruste em comunicado à imprensa.

O órgão de defesa da concorrência citou entre os equipamentos computadores de mesa, notebooks, tablets, lousas interativas e projetores.

Para o Cade, a ação do grupo incluiria a divisão geográfica de mercado associada a um mapeamento e reserva de oportunidades. Com o esquema, "a Positivo concederia uma autorização para determinado revendedor participar de uma licitação e impediria que aqueles não autorizados estivessem em concorrências reservadas para outros revendedores."

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Como a Positivo participava diretamente de licitações - concorrendo, portanto, com seus revendedores -, há indícios de que tal política criaria dificuldades a concorrentes ou conluios entre eles", disse o Cade.

A Superintendência do Cade também encontrou indícios "robustos" de cartel em licitações destinadas à aquisição de equipamentos e materiais de informática nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Líder. A Positivo afirma ser líder na venda de computadores pessoais para governos no Brasil. No primeiro trimestre, a empresa teve queda de 53% nas entregas para esse mercado em relação ao mesmo período do ano anterior, para 147,5 mil computadores e tablets. Ao todo, a empresa vendeu entre janeiro e março 435 mil computadores e tablets em todos os mercados.

Procurada, a Positivo afirmou que "tomou conhecimento do processo na data de hoje e está se inteirando dos fatos".

"A empresa irá se manifestar oportunamente no processo em questão", acrescentou a empresa em breve nota.

As ações da companhia caíram 3% ontem, terminando o dia a R$ 1,95.