Cade arquiva investigação de acusação de abuso contra McDonald´s O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) arquivou, nesta quinta-feira, a investigação em que a rede McDonald´s era acusada por seus franqueados de adotar práticas comerciais abusivas, dificultando a entrada de concorrentes no mercado de lanchonetes. Os conselheiros concluíram que não havia provas suficientes de ações contra a livre concorrência por parte da rede americana de lanchonetes. As reclamações dos franqueados foram definidas pelo Cade como "cláusulas contratuais privadas" que devem ser resolvidas entre as partes. As denúncias contra o McDonald´s chegaram aos órgãos de defesa da concorrência em 2002, tendo o apoio da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Segundo os donos de franquias da rede, uma das práticas abusivas era o aluguel de imóveis pela rede que, depois, os sublocava ao comprador do direito de explorar a franquia. Essa era uma das formas de remuneração do contrato de franquia. Embratel O Cade também ratificou, na sessão de quinta-feira, o acordo assinado entre a empresa de concessionária de telefonia fixa Telefônica e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que encerrou uma disputa comercial entre a Telefônica e a Embratel. No acordo, concessionária paulista se comprometeu a cobrar de suas concorrentes diretas, como a Embratel, pelo acesso a sua infra-estrutura de rede local de telefonia o mesmo preço que fixar em licitações para permitir o acesso de outros tipos de empresas.