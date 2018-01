Cade assina acordo com Petrobras e Ipiranga Asfaltos

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) assinou nesta quarta-feira, 13, um acordo de preservação da reversibilidade da operação (Apro) com a Petrobras e a Ipiranga Asfaltos (Iasa). Segundo o conselheiro relator, Luiz Fernando Rigatto, o acordo é necessário porque o mercado de asfalto também é afetado pelo ato de concentração que resultou na compra da Ipiranga pela Petrobras, operação anunciada em 19 de março. Pelo acordo, as duas empresas se comprometem a manter a estrutura administrativa da Ipiranga Asfaltos, manter as marcas e produtos usados pela empresa, além das estruturas logística, distribuição e comercialização da Iasa. O acordo proíbe também mudanças administrativa na Iasa que impliquem dispensa de mão de obra e transferência de pessoa entre seus estabelecimentos quando o objetivo foi a integração da Ipiranga na Petrobras.