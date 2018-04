Cade assina acordo com Sadia e Perdigão O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) confirmou a assinatura do acordo com as companhias Sadia e Perdigão "suspendendo" a fusão entre as empresas, até que ocorra o julgamento do ato pelo conselho. O acordo, cujo nome técnico é Acordo de Preservação da Reversibilidade da Operação (Apro), prevê que a Perdigão não poderá exercer o controle da Sadia e terá que manter as estruturas administrativas produtivas e comerciais íntegras e independentes.