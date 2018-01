Cade autoriza Abifarma a apresentar preços na Internet O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) autorizou a Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica (Abifarma) a divulgar em seu site na Internet o preço sugerido para venda ao consumidor final dos principais medicamentos produzidos e comercializados pelos fabricantes e fornecedores brasileiros. Por cinco votos a dois, o Cade concluiu que a divulgação na rede não prejudica a concorrência. A decisão do Cade foi tomada em resposta a uma consulta da Abifarma. O conselheiro Cleveland Prates lembrou que a afixação de listas em farmácias, contendo os preços máximos ao consumidor, já é uma exigência da Portaria 37 do Ministério da Saúde, de maio de 1992. "Considero que esta obrigação aumenta o grau de informação do consumidor e tem baixa probabilidade de ser o instrumento indutor de uma coordenação de preços entre as farmácias", disse. O conselheiro relator, Miguel Tebar, e o conselheiro Fernando Marques foram votos vencidos. Os dois consideraram que a divulgação dos preços na Internet poderia representar a cartelização dos preços de medicamentos. Para evitar isso, os conselheiros determinaram que a Abifarma inclua no site a observação de que o preço máximo ao consumidor deve ser entendido apenas como referência para o maior preço que pode ser cobrado por um medicamento. Outra determinação é a inclusão no site de uma nota alertando as farmácias de que os preços divulgados são o limite e não podem ser seguidos, sob pena de punição pelos órgãos de defesa da concorrência. A decisão do Cade, destacou Cleveland Prates, terá validade enquanto vigorar a portaria 37. O Cade também solicitará ao Ministério da Saúde relatórios anuais sobre o setor de medicamentos. "Queremos acompanhar a eficácia da nossa decisão", explicou Prates.