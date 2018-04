Cade autoriza compra da Garoto Argentina O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) autorizou, nesta quarta-feira, em caráter excepcional, que a Nestlé da Argentina assuma o controle da Garoto Argentina. A decisão foi tomada por unanimidade pelo plenário do conselho, que acatou o argumento de que, sem essa incorporação, a subsidiária argentina da Fábrica de Chocolates Garoto vai fechar, em razão dos balanços negativos apresentados nos últimos meses por causa da crise econômica do país vizinho. A medida vale apenas para o mercado argentino, e a marca e os produtos da Garoto devem ser mantidos independentes da Nestlé. O despacho do relator Thompson Andrade destaca que a decisão não poderá ter reflexos no Brasil, o que significa que as duas empresas não podem retomar o processo de fusão em território nacional. Em 27 de março foi fechado um acordo entre o Cade e as duas empresas que suspendia, no ponto em que estavam, as negociações para a compra da fábrica brasileira pela multinacional suiça.