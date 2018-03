Cade avalia se recorre da decisão sobre Nestlé-Garoto A procuradoria do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) ainda está avaliando qual será a estratégia do órgão em relação à decisão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região que determina um novo julgamento do processo sobre a compra da Garoto pela Nestlé. Segundo a assessoria de imprensa do Cade, embora a decisão tenha sido tomada no dia 14 de setembro, a publicação do acórdão no Diário da Justiça só ocorreu na última sexta-feira. Por isso, somente agora a procuradoria está avaliando se irá recorrer ou não da decisão do tribunal.