Cade condena as quatro empresas que operam no Porto de Santos O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) condenou nesta quarta-feira as quatro empresas que operam os terminais portuários privados no Porto de Santos por infração à ordem econômica. As empresas Tecondi, Santos Libra, Usiminas e Santos Brasil-Tecon terão de pagar multa de 1% do seu faturamento bruto apurado em 1998 e suspender a taxa de movimentação de contêineres que é cobrada por elas para levar mercadorias importadas que chegam ao Porto de Santos para os portos secos, localizados longe dos locais de atracação de navios. As empresas ainda podem recorrer da decisão. Quando o dono de uma carga importada opta por utilizar os portos secos localizados na região do Porto de Santos, onde o desembaraço das mercadorias é considerado mais rápido, os terminais portuários cobram a taxa para levar o produto até esses locais. Eles justificam a cobrança afirmando que prestam um serviço de movimentação das cargas e, por isso, devem ser remunerados. Os argumentos de custos, no entanto, não convenceram os conselheiros. Além da multa e da suspensão imediata da cobrança da taxa, as empresas que operam os terminais portuários terão que também publicar em um grande jornal de circulação nacional a decisão do Cade. Se não suspenderem a cobrança, também estão sujeitas ao pagamento de multa diária de 20 mil Ufirs (R$ 32.098,00). A disputa começou em 1999 quando os portos secos reclamaram aos órgãos de defesa da concorrência que a taxa era abusiva, pois as empresas que operam os terminais portuários têm a exclusividade do embarque e desembarque das mercadorias dos navios por possuírem píer de atracação. Se a empresa utiliza o armazém do porto, não paga a taxa. Ela taxa só é cobrada se a mercadoria vai ao porto seco. Na argumentação aceita pelo Cade, a taxa estaria inviabilizando a concorrência entre o porto seco e o terminal portuário.