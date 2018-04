Cade dá prazo para empresas justificarem compra da Ipiranga O consórcio formado pela Petrobras, Braskem e Ultra, que formalizou a compra do Grupo Ipiranga, terá sete dias, a contar de quarta-feira, 18, para apresentar os argumentos sobre a operação e seus impactos na concorrência. Esta foi a determinação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) após reunião encerrada no final da noite de quarta. A reunião foi pedida pelos próprios advogados do consórcio após a sessão de julgamentos, na qual plenário homologou a medida cautelar (provisória) que impede que o consórcio tome qualquer decisão comercial ou estratégica enquanto o Conselho julga a operação. A medida cautelar foi dada pelo relator do caso, conselheiro Luís Fernando Rigatto. Durante a votação da medida, todos os conselheiros fizeram questão de ressaltar que ela pode ser modificada em qualquer momento até o julgamento do mérito da operação. O relator acrescentou que, para essa modificação, basta que o conselho receba informações que justifiquem a operação. Na reunião do Cade, os advogados do consórcio começaram a apresentação de argumentos das empresas que levem o Cade a rever a medida cautelar. A presidente do conselho, Elizabeth Farina, era a única ausente devido a uma licença tirada esta semana para participar de um encontro internacional de autoridades antitruste nos Estados Unidos. A sessão de ontem, por esse motivo, foi presidida pelo conselheiro Ricardo Cueva, que responde pelo conselho na ausência da presidente. Esta foi apenas a primeira reunião. Pelo calendário do Cade, já há uma sessão marcada para a próxima quarta-feira, dia 25, às 14 horas. Depois, a sessão seguinte está prevista para o dia 9 de maio.