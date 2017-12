Cade derruba liminar que favorecia empresa de gás da Petrobrás

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) conseguiu derrubar na Justiça liminar impetrada pela White Martins, sócia da Petrobrás no consórcio Gemini, criada para atuar no mercado de gás natural liquefeito (GNL). A White Martins foi à Justiça, em junho, para barrar a decisão do órgão antitruste, que, no dia 24 de abril, tinha determinado a proibição de forma preventiva (suspensão temporária) de tratamento vantajoso de preços no fornecimento de gás por parte da Petrobrás ao consórcio até que o colegiado desse um parecer final sobre o caso.

O processo, que corre em segredo de Justiça, não só suspendia a medida preventiva do Cade, como também barrava toda a investigação e revisão do ato de concentração do negócio, que tem sido conduzida ao longo dos últimos 8 anos. O Cade recorreu da decisão na semana passada, conforme antecipou o Estado, para fazer valer sua determinação para impedir práticas anticoncorrenciais por parte dessas empresas.

O consórcio Gemini, criado em 2004, é formado pela Petrobrás, com 40% do negócio, e White Martins Gases Industriais Ltda, com os 60% restantes. Juntas, criaram a Gás Local, que distribui gás natural a granel em estado liquefeito (GNL). No acordo, a Petrobrás fornece o gás natural, enquanto a White Martins liquefaz esse gás e a Gás Local realiza a sua comercialização e distribuição. O fato de a estatal fornecer a matéria-prima a preços subsidiados ao consórcio, da qual é sócia que tornou-se motivo de vários questionamentos no Cade. O Estado apurou que o fornecimento da matéria-prima a preços subsidiados provocou perdas à estatal da ordem de R$ 340 milhões desde que a companhia começou a operar.

"É comum que decisões finais do Cade sejam motivos de processo na Justiça. O que chamou a atenção, neste caso, é que a empresa foi à Justiça ainda com o processo em andamento", disse Victor Rufino, procurador-chefe do Cade.

Procurada, a White Martins informou que não comenta casos que estão em juízo. A Petrobrás também preferiu não se manifestar.

Caso excepcional. Para derrubar a liminar na Justiça - o caso foi parar no Tribunal Regional Federal da 1ª Região do Distrito Federal -, o Cade entrou com tutela antecipada para que sua decisão fosse restabelecida. "Essa é uma medida que só o Poder Público pode adotar. Foi um recurso raro adotado pelo Cade, que considera essa situação excepcional, uma vez que essa prática anticoncorrencial é adotada em São Paulo, maior Estado (consumidor de gás) da federação", afirmou Rufino.

O consórcio Gemini, que atua nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio e Distrito Federal, não poderia atuar em regiões servidas por gasodutos. Na prática, não era o que ocorria. Em 2007, a Comgás (do grupo Cosan), que distribui gás canalizado em parte do Estado de São Paulo, entrou como parte interessada no processo.

A empresa entende que a estatal adota práticas anticompetitivas, uma vez que a Petrobrás estaria fornecendo gás natural ao consórcio a preços menores do que o oferecido às distribuidoras de gás nas regiões onde a empresa atua, além de prejudicar companhias fornecedoras de gás natural comprimido (GNC), que disputam o mesmo mercado das empresas de GNL.

Procurada, a Comgás informou, por meio de um comunicado, que "acredita nas instituições brasileiras e em sua capacidade de analisar, julgar e coibir práticas anticoncorrenciais".