Cade divulga avaliação sobre atuação antitruste no País O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) preparou uma cerimônia para divulgar, amanhã, os resultados de uma avaliação feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre o sistema de defesa da concorrência brasileiro. O relatório da OCDE faz um "exame geral" da atuação dos órgãos antitruste do País, segundo o secretário de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda, Hélcio Tokeshi. "Foi feito um raio-X completo com críticas, reconhecimentos e recomendações", disse o secretário à Agência Estado. O relatório foi elaborado com base em dados da aplicação da política de concorrência no Brasil nos últimos cinco anos. A apresentação dos resultados será feita pelo consultor Jay Shaffer e pelo chefe da Divisão de Concorrência da OCDE, Bernard J. Philips. O trabalho da entidade internacional também contou com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A divulgação começará às 9h.