Cade e Pão de Açúcar fecham acordo para fusão com rede Sé O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e o grupo Pão de Açúcar assinaram, nesta segunda-feira, um Acordo de Preservação da Reversibilidade da Operação, com vigência até o julgamento final da fusão com a rede Sé de supermercados. Segundo o documento, o Pão de Açúcar fica proibido de fechar qualquer uma das lojas Sé - com execeção de três estabelecimentos em Bauru e um no shopping ABC. O Pão de Açúcar também não pode transferir os ativos das lojas adquiridas da rede Sé sem a reposição por outros de qualidade equivalente. Além disso, o grupo se comprometeu a preservar a bandeira Sé durante toda a vigência do acordo, inclusive com investimentos para publicidade e divulgação da logomarca. Apenas uma loja, localizada na avenida Marechal Fiúza Castro, em São Paulo, poderá ter a bandeira substituída. O acordo prevê também que serão mantidos os postos de trabalho das lojas Sé conforme a média de faturamento por funcionário das 10 maiores empresas de supermercados do Brasil, divulgada pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), referente a 2001. Também não poderão ser reduzidos os prazos de duração dos atuais contratos de locação ou incluídos neles cláusulas que não possam ser revertidas, caso a operação de fusão não seja aprovada pelo Cade. O Pão de Açúcar se compromete ainda a manter a oferta de no mínimo 1,6% do faturamento de produtos da marca Sé. Relatórios O grupo terá 20 dias para apresentar ao Cade as mudanças que já ocorreram nas lojas da rede Sé e as que estão programadas para serem implementadas no futuro. O Pão de Açúcar terá também que apresentar no mesmo prazo relatórios informando os motivos pelos quais decidiu fechar as três lojas de Bauru e a do Shoping ABC. Pelo acordo, o Pão de Açúcar terá que elaborar relatórios trimestrais comprovando o cumprimento de todas as determinações. O grupo poderá ser punido caso feche alguma loja. O acordo asssinado hoje foi resultado de uma ampla negociação, entre o Cade e o Pão de Açúcar, para evitar que fosse julgado pelo Conselho o pedido de medida cautelar feito pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda para suspender a operação de compra da Rede Sé. Nota A Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), controladora do grupo Pão de Açúcar, divulgou nota comentando a assinatura do acordo, segundo a qual as medidas restritivas não impactarão de forma significativa nas ações já planejadas para as lojas da rede Sé. O grupo afirma acreditar em uma decisão favorável do Cade no julgamento da operação de fusão, "tendo em vista a ausência de concentração excessiva de mercado em qualquer uma das praças no estado de São Paulo". "É importante lembrar que o mercado varejista do estado de São Paulo é fortemente fragmentado, implicando em uma elevada concorrência, quer por parte de empresas de presença global, quer de concorrentes nacionais e locais de grande presença no mercado", diz a nota. Segundo a companhia, o Cade não julgou necessária a adoção de políticas comerciais porque os supermercados do grupo praticam, em média, preços inferiores aos da rede Sé. A CDB afirma também que o supermercado Sé na Avenida Marechal Fiúza Castro será transformado em um hipermercado Extra, marca também controlada pelo grupo.