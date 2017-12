Cade ignorou amplitude da proposta, afirma Nestlé Dois dias após a decisão do Conselho Administrativo Econômico (Cade) de reiterar o veto de compra da Chocolates Garoto pela Nestlé Brasil, a multinacional de origem suíça divulgou nota declarando que o plano de desinvestimento que apresentou para que o negócio fosse aprovado "não mereceu a devida atenção de parte do plenário, que preferiu ignorar sua amplitude e qualidades, além de não apresentar opções para uma solução". Segundo a empresa, o pedido de reapreciação, continha um consistente plano de desinvestimento, que abrangia a venda de ativos e marcas, o que abriria espaço para o surgimento de mais um competidor de peso no mercado brasileiro de chocolates. Sabe-se que a intenção da companhia era se desfazer de 10% do mercado de chocolates sólidos e 20% do de coberturas. Para a multinacional, o placar de três votos a dois mostra uma clara divisão dos conselheiros. No comunicado, a empresa reiterou que um dos votos contrários à compra da Garoto foi dado pelo conselheiro Thompson Andrade, no último dia de seu mandato. A companhia considerou que apareceram fatos novos na fase final do julgamento, como a audiência pública realizada em Vila Velha (ES) e elementos complementares ao plano de desinvestimento, e que mesmo assim não foi dado ao conselheiro substituto o direito de votar. Critérios A Nestlé Brasil questionou ainda alguns critérios do julgamento. De acordo com a empresa, parte do plenário desconsiderou a real participação conjunta de Nestlé e Garoto no mercado de chocolates nacional, que é de 47% e não de 58%, como tem sido erroneamente mencionado. A multinacional de origem suíça reiterou também que irá se valer "de todas as alternativas legais possíveis no sentido de manter a operação de compra da Chocolates Garoto". Para a empresa, a morosidade do Cade para chegar a uma decisão definitiva traz em si uma discussão processual acerca da nulidade insanável da decisão, uma vez que foram ultrapassados os prazos legais previstos na lei. A compra da Chocolates Garoto pela Nestlé aconteceu em março de 2002. Em fevereiro deste ano, o órgão antitruste decidiu, por cinco votos a um, que a operação deveria ser desfeita em 150 dias. A Nestlé recorreu da decisão apresentando essa proposta de desinvestimento e, na última terça-feira, o Cade voltou a condenar a transação, ordenando que a multinacional coloque a fabricante brasileira de chocolates à venda.