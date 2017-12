Cade impõe prazo para Varig e TAM informar sobre fusão O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deu prazo até o dia 10 de fevereiro para a Varig e TAM informarem se farão a fusão, se continuarão com o compartilhamento de vôos ou se voltarão a atuar separadamente. "O acordo para o compartilhamento de vôos deixou de ser temporário", disse o conselheiro-relator do processo, Thompson Andrade. "E essa situação nos preocupa. Por isso, na semana passada solicitamos um prazo para as empresas trazerem a informação da negociação". Ele disse que, mesmo que as empresas informem no dia 10 se prosseguem com a intenção de se fundir, dificilmente elas entregarão o plano de fusão. Nesse caso, o Cade poderá estipular uma data para a entrega do plano. Andrade disse ter conversado recentemente com representantes das empresas e ter sido informado da possibilidade de que o compartilhamento de vôos venha a ser a opção das empresas. Mas ressaltou que a fusão é a alternativa mais forte. A continuidade do compartilhamento poderia ser feita pela criação de uma nova empresa. Ele poderia ser igual ao de hoje, segundo Andrade, ou modificado. Segundo o conselheiro-relator, se as empresas optarem pela fusão ou pelo compartilhamento de vôos, terão que entregar o projeto à Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) e à Secretaria de Direito Econômico (SDE), que são os órgãos de instrução dos processos, para que elas dêem pareceres sobre o caso para, só depois, o Cade fazer o julgamento. Caso optem por operar separadamente, o acordo que permite o compartilhamento pode ser extinto de imediato ou ter fixado pelo Cade um prazo para acabar.