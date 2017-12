Cade investiga bancos por suposto cartel em manipulação de taxas de câmbio

Atualizada às 20h55

BRASÍLIA - Depois de investigações nos Estados Unidos e em países da Europa, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu processo para apurar um suposto cartel de bancos organizado para manipular taxas de câmbio no Brasil, envolvendo o real e moedas estrangeiras.

O processo foi instaurado após denúncia de um dos participantes do esquema. São investigados os bancos Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan Chase, Merril Lynch, Morgan Stanley, Nomura, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered e UBS, Banco Standard de Investimentos e Banco Tokyo-Mitsubishi UFJ, além de 30 pessoas físicas.

Se condenadas, as empresas poderão pagar uma multa bilionária. Todos os bancos investigados são estrangeiros. De acordo com o Cade, não há indício de participação de empresas brasileiras no esquema.

O superintendente-geral do Cade, Eduardo Frade, disse que as empresas participavam de um esquema internacional que, no Brasil, teve impacto entre 2007 e 2013. “A conduta ocorria no mundo todo, ainda não sabemos exatamente o tamanho do mercado”, disse Frade.

O Cade trocou informações com órgãos de concorrência de outros países, mas a investigação brasileira começou após um dos bancos procurar o conselho e pedir um acordo de leniência, pelo qual oferece informações em troca de uma punição menor. Nesse caso, o banco, cujo nome é mantido em sigilo, negociou o não-pagamento da multa.

O denunciante entregou ao conselho um relato detalhado de como funcionava o esquema, com cópias de conversas em chats e e-mails. Os operadores utilizavam o serviço de trocas de mensagem da agência de notícias Bloomberg para combinar a taxa de câmbio que ofereceriam ao mercado.

Há suspeitas de que eles coordenavam desde propostas de preços para um mesmo cliente até a quantidade de moedas compradas para influenciar taxas e índices de referência, como a Ptax, taxa de câmbio divulgada pelo Banco Central. “Ao nosso ver, a denúncia traz indícios bastante robustos”, completa Frade.

Segundo o Cade, o Banco Central foi informado da investigação e vai cooperar na apuração do caso. Nesta quinta-feira, o BC divulgou nota em que afirma que mantém interlocução com o Ministério Público, que também participou do acordo de leniência, e o Cade, “visando à atuação coordenada”.

De acordo com o superintendente do Conselho, o esquema pode ter prejudicado empresas brasileiras, grandes bancos e casas de câmbio. “Se a casa de câmbio consumiu a moeda a preço mais alto porque estava cartelizado, prejudicou também o turista brasileiro que comprou moeda estrangeira.”

Caso sejam condenados, os bancos pagarão multa de 0,1% a 20% do faturamento do grupo no ramo de atividade. As pessoas físicas poderão pagar de 1% a 20% da multa aplicada aos bancos, no caso dos administradores das empresas, e de R$ 50 mil a R$ 2 bilhões, para os não administradores.

Os acusados terão agora 30 dias para apresentar a defesa. A superintendência do Cade enviará um parecer para o plenário do órgão, que julgará as empresas envolvidas. Frade disse que dificilmente isso será feito neste ano. Em maio, os EUA assinaram acordo com grandes bancos, como o Citigroup, JPMorgan e Barclays, para o pagamento de US$ 5,6 bilhões pela participação em esquema de cartel para manipulação de taxas de câmbio. O cartel é investigado ainda no Reino Unido e na Suíça.

Procurados, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley e UBS não comentaram a questão. Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JPMorgan, Banco Tokyo-Mitsubishi, Royal Bank of Canada, Banco Standard de Investimentos e Standard Chartered não retornaram o contato da reportagem até o fechamento da edição. Nomura e Royal Bank of Scotland não foram localizados. / COLABOROU MARINA GAZZONI