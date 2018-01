Cade julga nesta semana recurso da Nestlé para compra da Garoto O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) julgará, na quarta-feira desta semana, o último recurso administrativo (embargos de declaração) da empresa Nestlé para ficar com a Chocolates Garoto. A compra da Garoto pela multinacional suíça foi vetada pelo Cade no ano passado e a decisão final (acórdão) foi publicada no Diário Oficial da União no início de fevereiro deste ano. A Nestlé apresentou os embargos de declaração no Cade - alegando haver omissões e erros no texto do acórdão - na tentativa de que o Cade abra uma brecha para rever o veto imposto à operação. Na prática, a simples apresentação dos embargos suspendeu a contagem de 150 dias fixado pelo conselho para que o negócio seja desfeito. O prazo começaria a contar no dia 3 de fevereiro, quando a decisão final (acórdão) foi publicada no Diário Oficial da União, e só recomeçará a contar depois que do julgamento do último recurso e sua publicação no Diário Oficial. A compra da Garoto pela Nestlé ocorreu em 2002 e, no ano passado, por duas vezes, o Cade rejeitou a operação no ano passado.