Cade multa Azul em R$ 250 mil por omissão de informações

BRASÍLIA - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) multou nesta quarta-feira, 14, a Azul Linhas Aéreas em R$ 250 mil pelo fato de a companhia não ter informado ao órgão antitruste a existência da agência de viagens e turismo Azul Viagens no processo de compra da Trip.

O conselheiro relator do caso, Alexandre Cordeiro, considerou que a Azul não poderia ter omitido essa informação durante a tramitação da análise da operação pelo órgão. Mas, devido ao impacto dessa omissão no processo, ele reduziu a multa proposta pela Superintendência-Geral do Cade, que era de R$ 1,4 milhão.

A compra da Trip pela Azul foi aprovada pelo Cade, com restrições, ainda em março de 2013. Na época, o órgão antitruste condicionou o aval ao fim de um acordo de compartilhamento de voos que a Trip possuía com a TAM.