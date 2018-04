Cade multa JBS em R$ 40 milhões por descumprir determinação em compra de unidades de abate

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) multou nesta quarta-feira, 2, a JBS em R$ 40,2 milhões por descumprimento de determinações do órgão. A multa foi aplicada em processo do Cade que analisou o arrendamento pela JBS de unidades de abate de bovinos da Rodopa, em 2014.

Na época, o conselho condicionou a aprovação do negócio à assinatura de um acordo que previa uma série de condições, como a manutenção das plantas arrendadas da Rodopa em funcionamento nos mesmos níveis médios de abate de bovinos realizados em 2013 e a venda de marcas da Rodopa e de unidades de abate da empresa. No entanto, as obrigações não foram cumpridas, o que levou o conselho a aplicar a multa milionária.

Em outubro, o conselho já havia revisado o processo e dado mais prazo para as empresas cumprirem o acordo, o que não foi feito. A Rodopa também foi multada hoje em R$ 1,8 milhão.