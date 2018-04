Cade multa Telefônica em R$ 1,9 milhão

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) multou, nesta quarta-feira, 22, em R$ 1,9 milhão a Telefônica por descumprimento parcial de medida preventiva do Cade relacionada à oferta de provedores de internet. A empresa de telefonia não colocou à disposição dos assinantes, segundo o Cade, todas as informações sobre opções de provedores existentes no mercado paulista.

Outra irregularidade, de acordo com o conselho, foi o fato de a Telefonica não ter cumprido a determinação de evitar fazer propaganda do sítio Terra no site I-Telefonica, ambos ligados à companhia.