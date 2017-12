Cade não julga hoje compra da Garoto pela Nestlé O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) não deverá retomar, na sessão plenária de hoje, a reapreciação do veto à compra da fábrica de chocolates Garoto pela Nestlé uma vez que o conselheiro Luiz Alberto Scaloppe, que pediu vista do processo, ainda não concluiu o seu voto. As informações são da assessoria do Cade. Existe a expectativa, porém, de que seja concluído na sessão de hoje o julgamento do processo contra as companhias aéreas acusadas de formação de cartel na definição de preços de passagens aéreas. Quatro conselheiros já votaram pela condenação das companhias restando apenas o voto da presidente do Cade, Elizabeth Farina.