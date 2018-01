Cade rejeita recurso da Nestlé para compra da Garoto O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) rejeitou hoje, por unanimidade, o último recurso apresentado pela multinacional Nestlé contra a decisão anterior de vetar a compra da fábrica de chocolates Garoto. Nesse recurso, a Nestlé alegava a existência de omissões, erros e obscuridades no texto final da decisão (acórdão) publicada no Diário Oficial da União em 3 de fevereiro deste ano. Por unanimidade, os cinco conselheiros rejeitaram todos os argumentos apresentados pela Nestlé. Com isso, quando for publicada nano Diário Oficial a decisão de hoje, voltará a correr o prazo de 150 dias fixados pelo Conselho para que o negócio seja desfeito. O conselheiro Luiz Scaloppe, embora tenha negado o recurso, fez uma declaração durante a sessão reconhecendo a existência de uma série de regularidades no processo. Conforme seu relato, quando foi relatar um pedaço do processo - etapa chamada tecnicamente de exceção de fato novo -, convocou uma audiência pública em Vitória, no Espírito Santo, mas lhe foi negado o acesso a 3 dos 74 volumes do processo. Outro ponto irregular, segundo ele, é que houve uma mudança na ata de julgamento no dia 5 de outubro, em que foi analisada a alternativa de venda de parte da Garoto. Ele, entretanto, não mencionou em que ponto a ata foi alterada mas informou que o assunto está sendo investigado pela Polícia Federal. Empresa questionará decisão O diretor jurídico da Nestlé, Humberto Maccabelli, afirmou que "tudo indica que a empresa irá ao judiciário questionar a decisão". Ele disse que a Nestlé respeita a decisão do Cade, mas continua não concordando com o veto à compra da Garoto. Ele destacou o pronunciamento do conselheiro Luiz Scaloppe, que, ao final do julgamento do caso Nestlé-Garoto, mencionou a existência de uma série de irregularidades no processo. Maccabelli ressaltou, no entanto, que a decisão final de ir à Justiça, inclusive com a definição do instrumento jurídico a ser adotado, só será anunciada após a publicação da decisão de hoje no Diário Oficial e da análise detalhada dos votos de cada conselheiro. "Nós nos sentimos, nesse processo, prejudicados e cerceados em nossa defesa. Mas, como cada palavra aqui proferida tem um peso, queremos analisá-las com detalhe para anunciar uma possível ida a Justiça", disse.