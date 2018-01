Cade: relator vota contra compra da Garoto pela Nestlé O conselheiro relator do processo que analisa a compra da Garoto pela Nestlé no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Thompson Almeida Andrade, votou hoje pela desconstituição da operação de compra. Segundo o voto do relator, a Nestlé terá de vender os ativos a terceiros, que não tenham 20% do mercado adquiridos em 2002. O voto do relator pode ser confirmado ou não pelo plenário do Cade, onde está ocorrendo o julgamento.