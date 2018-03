Cade sorteará relator para fusão entre Sadia e Perdigão O presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Arthur Sanchez Badin, informou hoje que amanhã, durante a sessão de distribuição, os processos de fusões e condutas empresariais que estavam sendo relatados pelo ex-conselheiro, Paulo Furquim, serão redistribuídos para novos relatores. Serão escolhidos, por sorteio, relatores entre os cinco conselheiros que hoje compõem o plenário do Cade. Um desses processos é a união entre as companhias Sadia e Perdigão, que resultou na criação da empresa Brasil Foods.