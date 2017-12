Cade suspende compromisso de desempenho na Copesul O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)revogou em sua última sessão de julgamentos o compromisso de desempenho que estava em vigor desde 1998 ao qual estavam vinculadas as controladoras do pólo petroquímico do Sul (Copesul), Brasken e Ipiranga. Com isso, as empresas controladoras estão livres da exigência de que toda a produção de matérias-primas excedentes do pólo fosse leiloada ao mercado. A defesa da Copesul no Cade argumentava que esse compromisso, imposto pelo Conselho há sete anos como forma de incentivar a competição no setor petroquímico, havia na prática inviabilizado novos investimentos. É que as controladoras não viam vantagem em ampliar a produção para ter que vendê-la ao mercado. O conselheiro Luiz Prado, do Cade, explicou que o plenário votou um despacho do presidente interino naquela sessão, Roberto Pfeiffer, que revogava o termo.