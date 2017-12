Caderneta de poupança perde R$ 1,2 bilhão em setembro As contas de caderneta de poupança registraram uma perda líquida de recursos superior a R$ 1 bilhão em setembro. As saídas de dinheiro das aplicações em poupança tinham ficado entre R$ 629 milhões e R$ 696 milhões em julho e agosto. Os números de setembro divulgados hoje pelo Banco Central (BC) revelaram uma perda de R$ 1,239 bilhão, voltando a um patamar próximo aos R$ 1,361 bilhão de junho. O impacto sobre o saldo dos investimentos em poupança só não foi maior porque houve, no mês passado, um crédito de R$ 1,159 bilhão de rendimentos devidos aos aplicadores. O saldo variou apenas de R$ 137,899 bilhões para R$ 137,820 bilhões, valor sobre o qual se aplica o porcentual de direcionamento de verbas para o Sistema Financeiro da Habitação (SFH). O total dos depósitos feitos em caderneta de poupança ao longo de setembro foi de R$ 45,980 bilhões e o saques ficaram em R$ 47,219 bilhões.