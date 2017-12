Caderneta de poupança tem saldo positivo As contas de caderneta de poupança tiveram, em junho, um ganho líquido de recursos de R$ 652,230 milhões. O resultado divulgado hoje pelo Banco Central (BC) é o segundo saldo positivo registrado no ano. No ganho obtido no mês passado estão incluídos depósitos nas contas de R$ 2,825 bilhões mais o crédito de rendimentos no valor de R$ 79 milhões A superintendente técnica da Associação Brasileira das Empresas de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), Ilona Beer, diz que não há uma explicação clara para a reversão do saldo negativo de maio para junho, já que até o dia 28 do mês passado, a caderneta estava perdendo recursos da ordem de R$ 183 milhões. Mais emprego, mais renda O saldo positivo foi obtido nos dois últimos dias do mês. Algumas empresas adotam como política adiantar parte do décimo terceiro salário dos empregados que não tiraram férias. Isso explicaria, para Beer, a entrada de recursos. Além disso, há a melhora dos indicadores econômicos. Com o reaquecimento da economia, há um aumento geral da renda, sobra mais dinheiro para ser investido e parte dele pode estar migrando para a poupança. O investidor, percebendo que o cenário é menos recessivo, tende a aplicar mais o seu dinheiro, esclarece. Recuperação ainda é pequena Ainda é cedo para dizer que a recuperação de recursos em junho seja uma tendência, já que nos últimos meses o quadro foi bem diferente e os saques superaram os depósitos. Mas, a tendência de queda da taxa Selic e a isenção de impostos da caderneta tornam o desempenho da poupança menos distante do rendimento dos fundos. Isso poderá atrair novos investidores.