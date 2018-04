Caderneta teve maior saldo do ano em junho

A caderneta de poupança teve, em junho, a maior captação líquida de recursos do ano. Segundo dados do Banco Central divulgados ontem, os depósitos somaram R$ 82,622 bilhões, ante retiradas de R$ 80,533 bilhões, o que resultou num saldo de R$ 2,089 bilhões. Em maio, a captação havia sido de R$ 1,88 bilhão e, em junho de 2008, de R$ 1,529 bilhão. O total no mês passado é o maior desde dezembro de 2008, quando os depósitos superaram os saques em R$ 5,387 bilhões. Apesar do forte impulso em junho, a captação acumulada no primeiro semestre caiu 35% na comparação com o mesmo período de 2008. Na primeira metade de 2008, o saldo foi de R$ 2,6 bilhões enquanto na primeira metade de 2009 atingiu R$ 1,7 bilhão. Para o economista da Tendências Consultoria Integrada Bruno Rocha, ainda que no primeiro semestre tenha ocorrido queda, a captação deve seguir em alta. Ele acha cedo, no entanto, para afirmar que há uma migração de recursos de outras aplicações para a poupança. QUEDA DO JURO O movimento altista, de acordo com Rocha, se deve à melhora relativa da rentabilidade do investimento, um tema que vem sendo acompanhado de perto pelo governo. Segundo levantamento realizado pelo economista, de janeiro de 2001 a maio de 2006, a rentabilidade da caderneta correspondia, em média, a 48% do que era pago pela taxa básica de juros, a taxa Selic. Já entre os meses de junho de 2006 e 2008, essa relação saltou para uma média de 63%. A aproximação vem ocorrendo com o processo de queda da taxa Selic, atualmente em 9,25% ao ano. A maior proximidade dos ganhos da caderneta de poupança com a taxa Selic foi verificada justamente em junho último, quando atingiu 73,8%. Em maio deste ano, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, anunciaram um projeto para mudar as regras de tributação da caderneta de poupança e dos fundos. Apesar disso, nada foi feito até o momento. Até porque, na ocasião, Mantega explicou que a alteração só seria colocada em prática caso fosse detectada uma forte migração dos fundos de investimento para a caderneta de poupança. NÚMEROS R$ 82,62 bilhões foi o total de depósitos em poupança no mês passado R$ 80,53 bilhões foi o total das retiradas em poupança no mês passado R$ 2,089 bilhões foi a captação líquida da poupança no mês passado R$ 1,529 bilhão foi a captação líquida da poupança em junho de 2008