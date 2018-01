CAE aprova projeto de parcelamento de dívidas tributárias A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou hoje projeto de lei que autoriza o parcelamento de dívidas tributárias de empresas em processo de recuperação judicial. A versão original do projeto (PL 245/2004), do senador Fernando Bezerra (PTB-RN), foi alterada pelo relator, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), para proibir o parcelamento dos débitos retidos na fonte ou descontados de terceiros. Pelo parecer aprovado, as dívidas podem ser parceladas por até 84 meses, no caso das micro e pequenas empresas , e por até 72 meses para os demais devedores. O projeto valerá para parcelamento de débitos com a Receita Federal, INSS e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e com o FGTS, quando não houver norma específica para essa contribuição.