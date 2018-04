CAE do Senado convida Petrobras e Caixa para audiência A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou hoje o requerimento para convidar para uma audiência pública os presidentes da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos Coelho, e do Banco do Brasil, Antonio Francisco Lima Neto. O requerimento foi apresentado pelos senadores do PSDB e ainda não há uma data definida para a audiência. O senador Renato Casagrande (PSB-ES), que integra a CAE, disse que o mais provável é que a discussão ocorra na próxima semana. Os três presidentes foram convidados para dar explicações sobre o empréstimo de R$ 2 bilhões concedido pela Caixa Econômica Federal à Petrobras.