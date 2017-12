CAE do Senado sabatina novos diretores do BC A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal fará hoje a sabatina dos diretores indicados de Política Econômica, Afonso Bevilaqua, e de Estudos Especiais do Banco Central (BC), Eduardo Loyo. A previsão, de acordo com a assessoria de imprensa do BC, é que a sabatina seja feita ao final da tarde, depois da ordem do dia no Senado Federal. A inclusão de Loyo na sabatina de hoje foi provocada pelo envio ainda ontem ao Senado Federal da documentação necessária à indicação do nome do economista para a diretoria do BC. A informação inicial divulgada ontem era de que apenas o nome de Bevilaqua seria apreciado hoje pela CAE.