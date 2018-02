CAE sabatina Aldo Mendes, indicado para BC, na terça-feira

O relator do processo será o senador Aloísio Mercadante (PT-SP).

Se aprovado pela CAE, o nome de Mendes será submetido em seguida ao plenário do Senado. A ideia do governo é que o processo seja concluído a tempo de o economista participar da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em 8 e 9 de dezembro.

Mendes foi indicado pelo presidente do BC, Henrique Meirelles, para substituir Mario Torós, que deixou a diretoria na última segunda-feira, a pedido.

Mendes, 51 anos, ocupou a vice-presidência de Finanças, Mercado de Capitais e Relações com Investidores do Banco do Brasil sob a presidência de Antônio Francisco de Lima Neto. Atualmente, ele presidia a Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Isabel Versiani)