CAE sabatina indicado para Procuradoria-Geral do Cade A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) vai sabatinar hoje, a partir das 10 horas, o advogado Arthur Badin, indicado para ser o novo procurador-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Badin era chefe de gabinete do secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Daniel Goldberg, e foi indicado para substituir Maria Paula Dallari Bucci, que deixou o cargo, depois de cumprir os dois anos de mandato, no início de julho. Se aprovada na CAE a indicação de Badin terá que ser submetida ainda ao plenário do Senado.