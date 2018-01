Caem as vendas de carros importados As vendas de veículos importados pelas filiadas à Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos Automotores (Abeiva), apresentaram queda de 11,6%, em setembro, na comparação com agosto. De acordo com a entidade, foram comercializadas 6.131 unidades, no mês passado, ante 6.940 veículos, em agosto, quando foi registrado o melhor desempenho de vendas do ano. No acumulado de 2000, entretanto, o setor registrou crescimento de 33,5% nas vendas, que totalizaram 46.902 unidades, ante 35.122 veículos comercializados de janeiro a setembro de 1999. Na comparação com o mesmo mês do ano passado (4.566 unidades), o volume de vendas de setembro apresentou aumento de 34,3%. A Peugeot ficou com a primeira colocação no ranking de vendas da Abeiva, em setembro, com 1.903 carros, seguida pela Kia Motors, com 1.518 unidades, e pela Hyundai, com 1.015 carros. Por modelo, o Peugeot 206 foi o mais vendido, com 1.163 unidades. A Kia Besta ficou com o segundo lugar, com 1.153 veículos, seguida pelo Hyundai H100, com 601 unidades. O presidente da Abeiva, José Luiz Gandini, prevê a comercialização de 65 mil veículos, este ano.