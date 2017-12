Caem as vendas nos supermercados em outubro As vendas dos supermercados tiveram uma queda real de 0,94% em outubro, com relação a setembro. Na comparação com outubro de 99, a redução chegou a 7,58%. A queda é de 1,08%, se forem consideradas as vendas acumuladas entre janeiro e outubro deste ano, em comparação com igual período do ano passado. Os dados foram divulgados ontem pela Associação Brasileira dos Supermercados (Abras). A queda real nas vendas, segundo nota divulgada pela Abras, pode ser explicada em parte pelo fato de outubro ter tido um fim de semana a menos do que setembro. O mesmo ocorreu com relação a outubro de 99. Além disso, explica a nota, o cálculo da variação real das vendas é feito utilizando-se o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), considerado elevado em comparação à variação de preços efetivamente verificada nos supermercados. Sem considerar o efeito da inflação, ou seja, em termos nominais, as vendas dos supermercados tiveram em outubro queda de 0,57% com relação a setembro e aumento de 4,68% com relação a outubro de 99. No acumulado de dez meses, em comparação com igual período em 99, houve crescimento das vendas de 13,63%.