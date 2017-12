Caem empréstimos de maior risco Na distribuição por níveis de risco da carteira de crédito, os bancos classificaram, em maio, 62,8% dos créditos nos níveis AA e A, que são os de menor risco. Os créditos classificados nos níveis B e C somaram R$ 65,2 bilhões, e tiveram uma participação de 22,4%. Os empréstimos de maior risco, os de nível H e para os quais do Banco Central exige provisionamento de 100%, caíram em maio, de 9,7% para 9,3% do total. O saldo das operações atingiu R$ 27,1 bilhões. Desde março, a tendência é que os bancos públicos têm o maior volume de empréstimos de maior risco. Nos bancos privados, o volume dos créditos do nível H atingiu 4,4% do total de empréstimos e chegou a 14,4% nos bancos públicos. Do volume de financiamentos concedidos para o setor rural, que somou R$ 26,2 bilhões, 16,3% foram classificados no pior nível de crédito. A mesma coisa aconteceu com o saldo dos financiamentos habitacionais. A sua distribuição concentrou-se, basicamente, nos níveis A (com 59,1%) e H (com 15,1%). O total de créditos concedidos para a habitação estava em R$ 54,1 bilhões em maio.