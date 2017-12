Caem juros de financiamento de veículos A taxa média mensal de juros para financiamento e leasing de veículos, que em janeiro de 1999 estava em 3,95%, vai fechar o ano ao redor de 1,90% devendo cair para 1,85% no mês em janeiro de 2001. A queda deve ocorrer por conta da redução da taxa de juros básica referencial da economia (Selic), de 16,5% para 15,75% ao ano, anunciada em 20 de dezembro. O presidente da Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef), Fernando Mascarenhas, acredita que o setor terá resultados positivos em 2001, mas não faz estimativas sobre o montante de recursos a ser colocado à disposição do consumidor para as operações de financiamento. "Acreditamos que os indicadores econômicos do País vão melhorar, mas isso não significa necessariamente um aumento do volume de recursos oferecido pelos bancos de montadoras. As condições devem estar melhores para todas as instituições financeiras, aumentando a concorrência oferecida pelos bancos independentes." Os bancos das montadoras devem fechar o ano com um volume de recursos recorde na história do setor, totalizando R$ 6,3 bilhões e alcançando a expectativa prevista na metade do ano. O volume previsto equivale a um aumento de 57,8% do total investido no ano passado, de R$ 3,8 bilhões, e é maior que o recorde obtido em 1998, de R$ 4,5 bilhões.