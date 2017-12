Caem os preços do condomínio em SP Apesar da previsão inicial de aumento das despesas de consumo, as taxas médias de condomínio na cidade de São Paulo repetiram em setembro a queda de 0,20% registrada em agosto, segundo o Índice Periódico de Variação dos Custos Condominiais (Ipevecon), divulgado pela Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios (AABIC). No mesmo período, a inflação medida pelo IGP-M foi de 1,16%. De janeiro a setembro, os custos condominiais apresentaram redução de 0,59%, e no acumulado de 12 meses, encerrados em setembro, o Ipevecon teve alta de 5,66%, bem abaixo da variação do IGP-M, que foi de 15,06%. Com o final do rodízio de água da Sabesp, as despesas com o consumo aumentaram 4,67% em setembro. O maior aumento, no entanto, ficou por conta dos gastos com energia elétrica (9,47%). Os demais grupos de despesas apresentaram variações negativas, contribuindo para a estabilidade das taxas de condomínio. Os gastos com pessoal diminuíram 2,57%, e os encargos, 0,85%, enquanto as despesas gerais e eventuais caíram 7,16% e 4,08%, respectivamente. Segundo o presidente da AABIC, José Roberto Graiche, o Ipevecon de outubro não será influenciado pelo dissídio de 7% dos funcionários de condomínios, aprovados no mesmo mês.