Caem os preços dos aluguéis residenciais Os preços médios dos aluguéis residenciais da capital paulista caíram 1,48% em setembro em relação a agosto, interrompendo uma alta de seis meses consecutivos. O destaque foram os imóveis de um dormitório, cujos preços de locação caíram 2,18% no período. No acumulado de 12 meses, os aluguéis registraram valorização média de 2,48%, bem abaixo da variação do IGP-M no período, que ficou em 15,06%. Os dados são de pesquisa mensal da Hubert Imóveis. Segundo o diretor da empresa, Hubert Gebara, setembro foi um mês atípico, uma vez que o aquecimento da economia, notada desde o início do ano, permitiu ao mercado imobiliário apostar na valorização dos aluguéis residenciais. Os imóveis de dois dormitórios registraram queda de 1,57% nos valores dos aluguéis, enquanto os de três e quatro dormitórios caíram 1,05% e 1,11%, respectivamente.