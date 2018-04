Caem vendas de consórcios O movimento mais fraco nas vendas de cotas nos segmentos de veículos e eletroeletrônicos foi o principal motivo para a queda nos resultados das administradoras de consórcios no primeiro trimestre do ano. O volume de cotas novas comercializadas caiu 11,6% no período, passando de 405 mil até março de 2001 para 358 mil cotas de janeiro a março de 2002. De acordo com a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac), a redução nas vendas de eletroeletrônicos foi de 42%. Já no segmento de veículos, a queda alcançou 2,6% no primeiro trimestre do ano, ante o mesmo período de 2001. Para a presidente da Abac, Consuelo Amorim, apesar do desempenho negativo, a média diária de vendas de consórcios permaneceu estável em 5,9 mil cotas nos primeiros três meses de 2002. As contemplações subiram de 182 mil para 184 mil no período. O total de participantes no sistema de consórcios também cresceu e alcançou 2,88 milhões de pessoas no fim de março, ante 2,80 milhões de participantes em março de 2001, um aumento de 2,9%. A inadimplência foi de 11,4%. Veículos O segmento de veículos - que inclui novos, usados, nacionais, importados, automóveis, motos e veículos pesados - continua sendo o principal nicho das administradoras, correspondendo a 2,46 milhões de participantes, volume 2,5% superior ao do fim do primeiro trimestre do ano passado. De janeiro a março, entretanto, as vendas caíram 2,6%, de 288,3 mil cotas comercializadas em 2001 para 280,7 mil cotas no primeiro trimestre deste ano. O segmento de usados foi o de maior índice de crescimento dentre de veículos, com uma evolução de 24,5%, para 74 mil consorciados. Já o segmento de veículos pesados, que inclui, caminhões, ônibus e implementos, aumentou 4%, para 111,3 mil consorciados. Duas rodas O destaque permaneceu com o segmento de duas rodas, que representa quase a metade dos participantes em consórcios de veículos. O número de consorciados de motos já superou 1,43 milhão de pessoas, crescendo 12,6% no primeiro trimestre do ano. Eletroeletrônicos A maior queda registrada pelas administradoras ocorreu nas vendas de eletroeletrônicos. Mesmo mantendo estabilidade no total de participantes, em 320 mil pessoas, a comercialização de novas cotas caiu 42%. De acordo com a Abac, as vendas somaram 59,7 mil cotas de janeiro a março ante 103,5 mil cotas no mesmo período do ano passado.