Caem vendas do comércio varejista As vendas do comércio varejista caíram 2,05% em junho ante igual mês do ano passado, segundo divulgou hoje o IBGE. O setor fechou o primeiro semestre com uma queda acumulada de 0,85% nas vendas e nos últimos doze meses, até junho, acumula redução de 1,5%. Em junho, apenas o setor de móveis e eletrodomésticos apresentou aumento nas vendas (2,15%) enquanto houve queda nos segmentos de hipermercados e supermercados (-1,41%); tecidos, vestuário e calçados (-7,23%); combustíveis e lubrificantes (-1,62%) e demais artigos de uso pessoal e doméstico (-1,62%). Apesar da queda nas vendas, a receita nominal do comércio registrou um aumento de 4,19% em junho ante junho de 2001 e acumula no primeiro semestre um resultado positivo em 5,16%. "Descontrole cambial" A queda nas vendas mostra que o setor está sofrendo os efeitos da conjuntura econômica adversa, especialmente dos juros altos, desemprego, queda na renda e "descontrole cambial", segundo avalia o técnico do departamento de comércio do IBGE, Nilo Lopes. "É muito difícil convencer o consumidor a comprometer sua renda num quadro como esse", afirma. Como exemplo dos efeitos da crise sobre o setor, Lopes cita a queda de 23,97% no mês nas vendas de automóveis e motocicletas. O segmento não é contabilizado para o cálculo final dos números da pesquisa, mas analisado isoladamente. "Esses produtos necessitam de financiamento e esbarram na cautela do consumidor", lembrou. Para Lopes, a tendência é que as vendas do comércio não apresentem reação nos próximos meses. "Não há nada de novo no cenário que aponte uma mudança para o varejo nos próximos dois meses, a tendência é que o comércio continue nesse ritmo", disse. Combustíveis As vendas de combustíveis e lubrificantes no comércio varejista apresentaram em junho a primeira queda do ano (-2,10%). O segmento vinha de resultados positivos em abril (4,61%) e maio (1,91%). Segundo o técnico do departamento de comércio do IBGE, Nilo Lopes, a queda nas vendas em junho reflete os aumentos de preços dos combustíveis ocorridos ao longo do ano. Apesar da redução no mês, o comércio desses produtos acumula desempenhos positivos no acumulado do primeiro semestre (3,34%) e nos últimos 12 meses (2,08%). Tecidos, vestuário e calçados As vendas do segmento de tecidos, vestuário e calçados apresentaram a maior queda (-7,23%) em junho entre os setores do comércio varejista pesquisados pelo IBGE. A dificuldade para comercialização das roupas de inverno numa estação de temperaturas brandas foi o principal fator responsável pela queda, segundo avalia Nilo Lopes. O segmento acumula queda de 4,08% no primeiro semestre e de 1,28% em 12 meses até junho. Móveis e eletrodomésticos tem crescimento O segmento de móveis e eletrodomésticos foi o único do comércio varejista a apresentar crescimento em junho (2,15%) na comparação com igual período do ano passado. Segundo Lopes, o setor foi beneficiado pela base de comparação reprimida do ano passado, quando o racionamento energético inibiu as vendas, e também pela Copa do Mundo. No primeiro semestre as vendas desses produtos acumularam alta de 1,32% ante igual período de 2001. Mas o desempenho ruim do ano passado manteve negativa a taxa dos últimos 12 meses até junho (-2,19%).