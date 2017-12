Caemi vende 60% do capital para BHP Ontem, a Caemi confirmou a venda de 60% de suas ações ordinárias (ON, com direito a voto) para a australiana BHP. Em seguida, a empresa enviou fato relevante à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) afirmando que a BHP pretende fechar o capital da companhia, após a conclusão da operação de compra de seu controle. A Caemi lembrou que a aquisição de 20% de seu capital total (ações ordinárias e preferenciais - PN, sem direito a voto) e 60% do votante (ações ordinárias) pela BHP ainda está sujeita a condições, incluindo a aprovação de autoridades antitruste e o não exercício pela acionista Mitsui do Japão, no prazo de 60 dias, do direito de preferencia que lhe cabe. A nota confirma que o valor da oferta será de R$ 306,00 por lote de mil ações, o que representa um prêmio de 11% sobre o fechamento de sexta-feira e de 34% em relação a média do preço verificado nos últimos seis meses.