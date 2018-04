Café cai e tem menor cotação em 2 semanas O preço do café arábica recuou ontem para o nível mais baixo em duas semanas no mercado futuro de Nova York. O contrato para março encerrou o pregão cotado a 115,90 cents/lb, em baixa de 2,81%. Segundo analistas, as cotações foram pressionadas por vendas de produtores de Brasil e Colômbia. Especuladores liquidaram contratos de compra e embolsaram parte dos ganhos registrados no último mês, o que intensificou a queda. A escassez de compras da indústria abriu espaço para o movimento