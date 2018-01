Café de fazenda mineira é eleito o melhor do País O café da fazenda Serra do Boné, de Araponga, Minas Gerais, foi eleito nesta segunda-feira o melhor café arábica do ano no País, durante o 5.º Concurso de Qualidade Café do Brasil - Cup of Excellence. Outros sete produtores receberam a medalha de ouro, enquanto os lotes de outras 35 fazendas receberam o certificado Cup of Excellence. Os 43 cafés foram selecionados dentro de um universo de 974 inscritos, por um júri de 23 degustadores de 14 países, reunidos em um hotel em Araxá (MG) no mês passado. Os lotes vencedores serão vendidos pela internet no dia 9 de dezembro, em um concorrido leilão que atrai compradores de todo o mundo. O vencedor do concurso no ano passado, a fazenda Água Limpa, de Minas Gerais, vendeu um lote de 28 sacas por nada menos que US$ 1.700 a saca para um comprador japonês. O preço para o consumidor final no Japão foi de US$ 90 o quilo.