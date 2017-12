Café e açúcar disparam nas bolsas Os preços do café e do açúcar dispararam nos mercados de Nova Iorque e Londres, ontem, reagindo à expectativa de quebra de safra provocada pelas geadas dos últimos dias e pela perspectiva de chegada de novas frentes frias aos Estados produtores. Especialistas alertaram, porém, que é preciso esperar a apuração das reais dimensões dos prejuízos causados pelo frio. Os contratos futuros de açúcar, por exemplo, atingiram em Londres o valor mais alto dos últimos 14 meses. Em Nova Iorque, a cotação foi a maior desde abril de 1998. Agentes da cadeia do café afirmam que a safra estaria seriamente comprometida pela geada, enquanto que técnicos sustentam que ainda é cedo para números definitivos. Aumentos de preços antecedem geadas Luís Moricochi, pesquisador do Instituto de Economia Agrícola (IEA), diz que é preciso uma semana para se ter idéia dos estragos. O diretor da empresa de consultoria Job Economia e Planejamento, Júlio Maria Borges, explica que, no caso do açúcar, somente a perspectiva de geadas já é o bastante para elevar os preços. Segundo Borges, foram mais afetados o Sudoeste paulista, o Paraná e o Mato Grosso do Sul. No Sudoeste do Estado, os cálculos são de que, antes mesmo das geadas dos últimos dois dias, o frio já havia afetado 26% da cana dos municípios de Paraguassú Paulista, Rancharia e Iepê, com a expectativa de uma quebra de 6% da produção, segundo Marcos Garms, da Cocal Açúcar e Álcool.