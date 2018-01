Café orgânico chegará a todo País em setembro Até o final de setembro, o café Pilão orgânico, produzido sem agrotóxicos, estará disponível em todos os supermercados do País. O lançamento foi feito oficialmente em fevereiro deste ano, mas atualmente só pode ser encontrado em algumas redes varejistas. Segundo informações da Sara Lee, detentora da marca, foram gastos R$ 5 milhões no desenvolvimento do novo produto, incluindo a certificação de qualidade. A comercialização será feita por meio de embalagens a vácuo de 250 gramas. Entre os meses de maio de 2002 e junho deste ano, a produção atingiu 36 toneladas. O café em grão é plantado nas principais produtoras de orgânico no país, como sul de Minas e norte de São Paulo. De acordo com o gerente de produto da empresa, Daniel Machado, os investimentos neste segmento de mercado foram feitos com base nas estimativas de vendas mundiais de alimentos orgânicos, que devem alcançar US$ 25 bilhões este ano, conforme pesquisa da Fundação Agricultura e Ecologia (Soel), da Alemanha, a entidade ligada à International Federation of Organic Agriculture Movements. Isso significa aumento de 19% na comparação com os US$ 21 bilhões registrados em 2001. O consumo mundial de alimentos orgânicos tem crescido, em média, 15% ao ano nas últimas duas décadas.