Café sobe 3% e bate o maior preço em um mês O preço do café arábica subiu ontem para o maior nível em um mês na ICE Futures US, em Nova York. O contrato mais negociado, para setembro, encerrou o pregão cotado a 122,30 cents/lb, em alta de 3,03%. No melhor momento do dia, o vencimento foi negociado a 122,80 cents/lb, maior cotação desde 19 de junho. Analistas disseram que o bom desempenho das bolsas de valores, combinado com o recuo do dólar e a valorização do café robusta, em Londres, criou as condições necessárias para a alta dos preços.