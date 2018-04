Café tem menor preço em seis semanas O café atingiu ontem o preço mais baixo em seis semanas na bolsa ICE Futures US, em Nova York. O contrato para março encerrou o pregão em queda de 3,15%, a 112,15 cents/lb, depois de um mergulho a 111,40 cents/lb. Influenciados pela piora de indicadores técnicos e pelo pessimismo nos mercados financeiros, fundos de investimento liquidaram posições de compra. Especuladores e empresas também trocaram lotes com entrega em março por outros com prazo mais longo, o que pressionou o preço nesse vencimento.