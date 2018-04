Café tem pequena alta em Londres Os contratos de café tipo robusta tiveram pequena valorização ontem na bolsa Euronext.liffe, em Londres. O futuro com vencimento em março encerrou o pregão cotado a US$ 1.585/t, em alta de 0,44%. A commodity teve um dia de consolidação e poucos negócios por causa do feriado nos Estados Unidos. Os preços do café robusta são em grande parte influenciados pela oscilação do café tipo arábica, negociado na bolsa ICE Futures US, em Nova York. Em fevereiro, as cotações do robusta acumulam queda de 5,5%.