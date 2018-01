Caged aponta criação de 117.473 empregos formais em julho Em julho deste ano, foram criados 117.473 novos postos de trabalho com carteira assinada, ante 202.033 em julho do ano passado e 195.533 em junho deste ano, segundo dados do Cadastro Geral do Emprego e do Desemprego (Caged) divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. De janeiro a julho de 2005, foram criados 1.083.776 empregos ante 1.236.687 no mesmo período do ano passado.