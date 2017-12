Cai a dívida pública atrelada ao dólar A dívida pública aumentou R$ 10,4 bilhões em novembro, em relação a outubro, passando para R$ 728,31 bilhões. Essa elevação do endividamento não impediu os técnicos do Tesouro Nacional e do Banco Central de comemorarem a melhora da composição desses débitos. Mais uma vez a parcela da dívida atrelada ao dólar foi reduzida e os títulos com rentabilidade prefixada atingiram o melhor patamar registrado em 2003. O aumento da dívida no mês deve-se ao movimento normal de correção do saldo devedor, pela variação dos juros. No mês passado, 54,8% de todos os papéis vendidos pelo Tesouro para as instituições financeiras tinham correção predefinida. Isso fez com que a participação desses títulos no estoque subisse de 9,89% para 11,27% do total. O governo também conseguiu no mês passado reduzir de 51,08% para 50,19% a participação dos papéis com correção pós-fixada. Os títulos com rentabilidade atrelada à inflação mantiveram-se na casa dos 12,9% da dívida. Em relação a dívida indexada ao dólar, o governo conseguiu reduzir em US$ 19,091 bilhões essa parcela da dívida em 2003. De outubro para dezembro, mesmo considerando que o real desvalorizou 3,3% frente ao dólar, ainda assim o BC conseguiu reduzir de 24,28% para 23,82% a parcela da dívida cambial. A expectativa é de que, ao final de dezembro, esses débitos corresponderão à 22% da dívida. Em dezembro de 2002 a dívida cambial correspondia à 37% dos débitos contraídos por meio da emissão de títulos públicos.